Em partida bastante disputada na Arena Barueri, o Palmeiras bateu o Mirassol de virada, por 3 a 1, neste sábado, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time alviverde saiu atrás do placar logo cedo, mas empatou ainda no primeiro tempo com Aníbal Moreno, e virou na etapa final com Raphael Veiga, de pênalti, e Breno Lopes. O resultado garantiu o time de Abel Ferreira nas quartas de final do Estadual.