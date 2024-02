O Allianz Parque foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a realização de partidas do Estadual na casa do Palmeiras. Em portaria publicada na noite desta sexta-feira, a entidade aponta que o gramado sintético não está apto a receber os jogos por causa da condição do termoplástico, material utilizado para amortecer o impacto dos jogadores.