O que era para ser apenas um problema leve, se transformou em dor de cabeça para o técnico Mano Menezes no Corinthians. Com elenco enxuto, o treinador recebeu a péssima notícia nesta sexta-feira que só deve contar com o colombiano Diego Palacios no segundo semestre por causa de lesão no menisco do joelho esquerdo. O jogador passará por uma artroscopia neste sábado e pode se afastar dos campos por até seis meses.