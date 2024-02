Ex-lateral de Corinthians, São Paulo e Guarani, Osvaldo Cunha faleceu nesta terça-feira aos 80 anos. A causa da morte não foi informada, mas o ex-jogador estava internado no Hospital Humberto Piva, em Pedreira, com a saúde debilitada. O velório está marcado para esta quarta-feira, às 9h, no cemitério Santa Cruz.