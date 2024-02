Kylian Mbappé bateu o martelo e comunicou ao Paris Saint-Germain que não fica no clube francês após o fim da temporada europeia, a ser encerrada em junho. O craque de 25 anos não vai renovar o seu contrato e sairá de graça. Segundo a imprensa francesa, a tendência é que o atacante da seleção francesa assine com o Real Madrid, mas outros gigantes do Velho Continente, como Arsenal, Barcelona e Liverpool, monitoram a situação e podem fazer uma oferta. O PSG mapeia o mercado e já tem candidatos para preencher a lacuna causada pela saída de sua principal estrela.