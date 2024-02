O Bayern de Munique comemora 124 anos nesta terça-feira mostrando confiança e ambição em fechar a temporada com "títulos." Apresentado oficialmente para ajudar em reformulação do elenco para 2024/25, o novo diretor esportivo, Max Eberl, que fará parceria com Christoph Freund, oficializado um dia antes, chegou pensando em ainda salvar 2023/24 e sonhando com reviravolta no Campeonato Alemão, onde está oito pontos atrás do Bayer Leverkusen. O novo homem forte do futebol revelou que o futuro técnico terá de se enquadrar na política do clube e quer mais jovens no time titular, sinal de que veteranos como Müller e Neuer podem estar de saída.