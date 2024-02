A McLaren mostrou muito otimismo ao se colocar na briga com a Red Bull pela briga pelo título mundial de pilotos na temporada 2024 durante o lançamento de seu novo carro, o MCL 38. Lando Norris citou o desempenho da equipe no ano passado para se colocar entre os postulantes a bater de frente com Max Verstappen e Sérgio Pérez.