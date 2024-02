A decisão da Copa Africana das Nações será entre a anfitriã Costa do Marfim e a Nigéria. Nesta quarta-feira, os marfinenses avançaram com 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, enquanto os nigerianos precisaram das penalidades para passar pela África do Sul após igualdade por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.