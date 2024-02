A temporada 2024/2025 da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos, terá um bônus às 32 franquias: o maior teto salarial já registrado em um ano, com aumento de mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 148 milhões) em relação à última temporada - que culminou no título do Kansas City Chiefs, em fevereiro, no Super Bowl LVIII. O cálculo desse valor parte do acumulado pela liga ao longo do último ano, com os ganhos financeiros na mídia. Um dos principais, em 2023 e início de 2024, foi o "Efeito Taylor Swift".