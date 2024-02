Newcastle e Luton Town protagonizaram um duelo eletrizante neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, ao ficarem no empate por 4 a 4, no St.JamesPark. O time mandante chegou a estar perdendo por 4 a 2, após ficar duas vezes à frente do placar, e buscou a igualdade no fim.