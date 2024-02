O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, com dores no joelho, é dúvida para o jogo deste sábado (10) contra o Bayer Leverkusen, um confronto direto pela liderança do Campeonato Alemão, informou o técnico do time bávaro, Thomas Tuchel, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).