Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs e conhecido também por namorar a cantora Taylor Swift, teve um ataque de fúria durante o duelo com o San Francisco 49ers, pelo Super Bowl, neste domingo, e agarrou o braço do seu próprio treinador, Andy Reid, quase o derrubando no chão. O jogador estava muito exaltado e gritou com o técnico de 65 anos, conforme mostrou a transmissão televisiva da grande final da NFL.