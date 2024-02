Na expectativa de anunciar oficialmente a contratação do técnico Antônio Oliveira, que é aguardado no Parque São Jorge nesta quinta-feira, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo com a Portuguesa, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, novamente sob o comando do auxiliar Thiago Kosloski, após a derrota para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.