A mulher que acusa Daniel Alves por crime sexual tentou sair do banheiro em que entrou com o jogador, mas foi impedida por ele. É o que disse o sócio da boate Sutton, onde o caso aconteceu, em depoimento no segundo dia de julgamento do jogador brasileiro. Outras testemunhas foram ouvidas. Nesta quarta-feira, acontece a última sessão, com a oitiva do jogador e de mais algumas testemunhas.