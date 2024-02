A maior experiência se fez valer e Thiago Monteiro será mais um representante do País nas quartas de final do Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro. O tenista cearense de 29 anos ganhou o duelo verde e amarelo com Felipe Meligeni, por 7/5 e 6/3 e se junta a Thiago Wild, que se garantiu entre os oito melhores no torneio a nível ATP 500, na abertura do dia. Rafael Matos também somou um grande resultado nesta quinta-feira, avançando às semifinais de duplas.