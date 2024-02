O Ituano segue em crise no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o time de Itu recebeu o Mirassol no Novelli Júnior, abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo, mas viu os adversários empatarem por 1 a 1 aos 50. O gol da equipe mandante foi anotado por Pablo Diogo, enquanto Isaque fez o do Mirassol.