Em jogo movimentado e cheio de alternativas, o Mirassol conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater o Guarani por 3 a 2. A partida, válida pela quarta rodada do torneio, foi realizada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Dellatorre marcou dois gols e Paulinho marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. Bruno Mendes fez os dois Guarani.