O Milan perdeu pela primeira vez na história para o Monza, neste domingo, e deixou de assumir o segundo lugar no Campeonato Italiano, em duelo da 25ª rodada. Com a derrota, por 4 a 2, o time milanês permanece com 52 pontos, dois atrás da Juventus, enquanto a liderança é da Internazionale de Milão, com 63. O Monza chegou aos 33 pontos, em 11º lugar.