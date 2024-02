O uruguaio Matias Viña deve fazer sua estreia no Flamengo neste sábado, em jogo do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, iniciando sua "maratona" no carnaval. O jogador foi relacionado para a partida agendada para o Maracanã, antes de viagem à Itália, onde acompanhará o nascimento da filha.