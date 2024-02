O atacante Matheus Cunha não deve mais vestir a camisa do Wolverhampton nesta temporada. O jogador sofreu uma lesão no tendão da coxa e passará por um longo período de tratamento. O clube inglês optou por não estipular um prazo para o jogador retornar aos gramados. No entanto, dificilmente estará recuperado a tempo para a disputa da Copa América, que será disputada entre junho e julho.