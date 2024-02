Neste domingo, o Manchester United visitou o Luton Town no Kenilworth Road, e venceu por 2 a 1, em jogo eletrizante, válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Foram mais de 40 finalizações de ambos os times. Com a vitória, a 5ª consecutiva, o Manchester chega aos 44 pontos e fica na 6ª posição na tabela e a 3 de distância do Tottenham, na briga por vaga na Liga Europa. Já o Luton Town, que mostra o melhor futebol entre os clubes que vieram da segunda divisão, fica com 20 pontos e a apenas um de distância do Everton, que abre a zona de rebaixamento.