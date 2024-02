O Manchester City entrou de vez na briga pelo inédito tetracampeonato do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no complemento da 23ª rodada, superou o Brentford, pedra no sapato da temporada passada na qual perdeu as duas do rival, por 3 a 1, de virada, gols de Phil Foden, para encostar no líder Liverpool.