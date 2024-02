O Manchester City enfrentou o Chelsea neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, e suou para empatar o jogo em 1 a 1, em uma partida eletrizante. Resultado que o fez permanecer na terceira posição na tabela de classificação, com 53 pontos (e um jogo a menos), dois pontos atrás do vice-líder Arsenal e a quatro de distância do Liverpool, primeiro colocado. O Chelsea segue em 11º lugar.