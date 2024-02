O Manchester City assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, ao derrotar, neste sábado, em seu campo, o Everton, por 2 a 0, em duelo válido pela 24ª rodada. Os dois gols foram marcados por Haaland. Com o resultado, o City chegou aos 52 pontos, um a mais que o Liverpool, que ainda joga na rodada. O Everton perdeu pela 11ª vez, segue com 19, em 18º lugar.