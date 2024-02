Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs fizeram história no WTA 1000 de Doha, ao conquistar de forma brilhante o título de duplas no sábado. A campanha rendeu duas posições no ranking à brasileira, agora 12ª do mundo com 4655 pontos, atrás justamente da parceira, 11ª com 4815. A linda e desgastante campanha cobrou seu preço e elas acabaram caindo na estreia em Dubai nesta segunda-feira.