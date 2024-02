Luisa Stefani, atualmente na 16ª posição do ranking mundial, e sua parceira holandesa Demi Schuurs, estrearam com vitória nesta segunda-feira no WTA 1000 de Doha, no Catar, torneio que conta com uma premiação de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões). Cabeças de chave número 5, Luisa e Schuurs superarem a dupla formada pela casaque Anna Danilina e pela ucraniana Nadiia Kichenok por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8). Agora, elas se preparam para enfrentar na próxima quarta-feira, a dupla russa composta por Anastasia Potapova e Vera Zvonareva nas oitavas de final.