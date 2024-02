O Liverpool recuperou a liderança do Campeonato Inglês, ao derrotar, neste sábado, o Burnley, em seu campo, por 3 a 1, no duelo válido pela 24ª rodada. O primeiro lugar ficou por pouco mais de duas horas com o Manchester City, que também somou três pontos neste sábado, ao bater o Everton por 2 a 0.