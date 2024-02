Forte candidato ao título da NBA, o Boston Celtics vive grande momento na temporada regular. Na noite desta terça-feira, o time faturou sua quinta vitória consecutiva ao superar o Brooklyn Nets por 118 a 110, fora de casa. Os Celtics detêm a melhor campanha do campeonato até agora e lideram com folga a Conferência Leste. Do lado Oeste, o líder Minnesota Timberwolves também venceu fora de casa.