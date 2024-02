Perto de se transferir para o Real Madrid, conforme amplamente noticiado pela imprensa europeia, Kylian Mbappé foi muito bem recebido no Palácio do Eliseu na noite de terça-feira. O atacante do Paris Saint-Germain esteve na residência oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, para um jantar de gala oferecido em razão da visita oficial de Tamim bin Hamad al-Thani, emir catariano e acionista majoritário do Paris Saint-Germain por meio do fundo de investimentos soberano do Catar.