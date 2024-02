O queniano Kelvin Kiptum, atual recordista mundial de maratona, morreu neste domingo, vítima de um acidente de carro. Gervais Hakizimana, treinador do atleta de 24 anos, também estava no veículo e, assim como o pupilo, não resistiu. Eles trafegavam em rodovia entre as cidades de Eldoret e Kaptgat, em região do Quênia conhecida por ser base de treinamento para maratonistas em razão de sua altitude.