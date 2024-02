Um tiroteio interrompeu a comemoração dos torcedores do Kansas City Chiefs nesta quarta-feira, dia 14, em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. A equipe venceu o Super Bowl diante do San Francisco 49ers no último domingo por 25 a 22. Ainda não há confirmação sobre o número de feridos. Há vítimas que precisaram ser hospitalizadas. A polícia pede que os torcedores deixem o local onde acontecia a comemoração. Suspeitos foram detidos.