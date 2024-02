As principais tenistas do circuito disputaram o WTA 1000 de Dubai esta semana, e a decisão será entre duas "zebras", que jamais foram a uma final neste nível. Em competição com Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Cori Gauff, Elena Rybakina, Maria Sakkari, Bia Haddad, entre outras Top 20 do mundo, a russa Anna Kalinskaya, algoz da líder do ranking na semifinal com duplo 6/4 e que veio do qualificatório, e a italiana Jasmine Paolini, decidirão quem ergue o troféu neste sábado.