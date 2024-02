Vice-líder do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu para derrotar por 3 a 2 o Frosinone, ameaçado de rebaixamento, mesmo jogando em seu estádio, o Allianz, em Turim, neste domingo. O gol que garantiu a vitória saiu somente aos 50 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Rugani.