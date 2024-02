A herança de Mário Jorge Lobo Zagallo tomou um rumo, encaminhado pela Justiça do Rio. O quatro vezes campeão do mundo com a seleção brasileira havia priorizado o filho caçula, Mário Cesar, no testamento deixado antes de morrer. O motivo foi justificado pelo Velho Lobo no texto de transmissão do patrimônio. Segundo o treinador, ele teve uma "profunda decepção" com os outros três herdeiros. Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina ficaram insatisfeitos com a decisão e questionam a divisão dos bens. Eles negam que tenham abandonado o pai, como diz o caçula. A herança é estimada em R$ 15 milhões.