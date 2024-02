O Corinthians sofreu um bloqueio de R$ 38,8 milhões de suas contas bancárias por determinação da 43ª Vara Cível de São Paulo, segundo informações da revista Veja. A quantia é referente à dívida pela rescisão de contrato com a Pixbet, patrocinadora máster do clube até o ano passado. A Justiça determinou, ainda, que a Vai de Bet, atual patrocinador, faça o repasse do montante até a diretoria corintiana quitar o valor. A decisão cabe recurso. Procurado pelo Estadão, o clube afirmou que "não se manifesta sobre processos pendentes."