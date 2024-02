O Grêmio continua soberano no Campeonato Gaúcho. Nesta terça-feira, recebeu o Novo Hamburgo e aproveitou início forte de segunda etapa para engatar a quinta vitória seguida, com triunfo por 2 a 0, para abrir cinco pontos no topo da tabela sobre o arquirrival Internacional (15 a 10), que joga nesta quarta-feira. JP Galvão, vaiado no aquecimento, anotou um dos gols e saiu de campo aplaudido.