Fim da novela entre Kylian Mbappé com o Real Madrid. Pelo menos, é o que afirma o jornal francês Le Parisien. O astro de apenas 25 anos, campeão do mundo com a seleção francesa e 2018, não renovará seu vínculo com o Paris Saint-Germain e está decidido a se juntar a Vini Jr. e Cia. a partir do meio do ano. Não foram revelados números do novo contrato.