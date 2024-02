Em uma fase espetacular, o pivô Nikola Jokic mais uma vez fez a diferença em quadra e comandou a vitória do atual campeão Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors por 119 a 103, na madrugada desta segunda-feira, pela rodada da NBA. No triunfo, os números individuais mostram a força da sua atuação: cestinha do confronto com 32 pontos, ele ainda pegou 16 rebotes e serviu os companheiros com 16 assistências.