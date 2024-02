A delegação do São Paulo pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, ainda em festa após levantar a primeira taça do ano em jogo contra o Palmeiras e ganhar a Supercopa do Brasil. O jogo foi disputado em Belo Horizonte. O técnico Thiago Carpini comemorou sua primeira conquista após assumir o lugar de Dorival Junior. O elenco foi direto para o CT da Barra Funda, onde havia torcedores esperando sua chegada.