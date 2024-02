Pouco antes do apito final, André Henrique, Nathan Fernandes e Vitão iniciaram um empurra-empurra que acabou envolvendo todos os jogadores de Inter e Grêmio, e até seguranças. A confusão generalizada, que ocorreu na linha de fundo do campo, começou após uma falta de ataque do Tricolor em que Rodrigo Ely recebeu o cartão amarelo.