Abrir o quadrangular final do Pré-Olímpico com derrota por 1 a 0 para o Paraguai não abalou a confiança do elenco brasileiro. Mesmo pressionado a ganhar os dois últimos jogos, contra Venezuela, nesta quinta-feira, e a arquirrival Argentina no domingo, a confiança impera no grupo do técnico Ramon Menezes.