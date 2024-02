O Lemense conquistou uma vitória heroica sobre o Bandeirante por 1 a 0, neste sábado, 3, pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Porém, o jogo disputado no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP), ficou marcado por um susto envolvendo o atacante Wesley, do time da casa.