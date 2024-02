O grande nome deste Rio Open é campeão de Grand Slam e já foi número 1 do mundo. Mas não é tenista europeu e nem aparecia na lista dos favoritos. Após as quedas precoces do espanhol Carlos Alcaraz e do suíço Stan Wawrinka, todas as atenções estão voltadas para o jovem brasileiro João Fonseca, que vem fazendo história com suas primeiras vitórias em um torneio de nível ATP.