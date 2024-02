Nesta sexta-feira, os três representantes do País acabaram eliminados do Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Maior esperança verde e amarelo, João Fonseca até começou bem diante do argentino Mariano Navone, mas acabou perdendo rendimento e levou a virada. Thiago Monteiro e Thiago Wild já haviam caído mais cedo. A Argentina colocou três atletas entre os quatro melhores, juntamente com o "intruso" britânico Cameron Norrie, atual campeão.