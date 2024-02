Após Thiago Carpini confirmar que daria uma oportunidade a James Rodríguez, o colombiano foi relacionado e viajou com a delegação do São Paulo para Brasília, local do duelo com a Inter de Limeira, marcado para esta quarta-feira, às 21h35, no estádio Mané Garrincha, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista.