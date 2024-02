O clima que antecede o aguardado clássico entre São Paulo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, ganhou contornos de tensão com a ausência de James Rodríguez na delegação são-paulina que viajou para Belo Horizonte. O jogador colombiano não teria respondido à solicitação feita pelo clube, acrescentando um elemento de incerteza sobre seu futuro no time do Morumbi. A bola rola às 16 horas deste domingo, no Mineirão.