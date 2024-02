James Rodríguez desistiu de rescindir o contrato com o São Paulo. A permanência foi acertada durante reunião com a diretoria são-paulina nesta terça-feira, conforme noticiado inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Estadão. O meia colombiano não pode jogar os quatro jogos que restam da primeira fase do Paulistão, porque o período de inscrição para esta etapa se encerrou há pouco mais de uma semana, mas pode ser inscrito no mata-mata, caso o time tricolor avance.