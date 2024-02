O início de temporada não anda nada fácil para o Botafogo no quesito lesão. Na noite desta quarta-feira, o clube anunciou a quarta contusão grave no elenco. O meia nicaraguense Jacob Montes, com nacionalidade americana, sofreu uma contusão no tornozelo direito e passará por cirurgia, se afastando dos campos por ao menos quatro meses. O clube informou, ainda, que John e Jeffinho vão ficar afastados por mais oito semanas, enquanto Marçal só volta daqui 21 dias.