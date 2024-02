O Ituano demitiu o técnico Marcinho Freitas nesta sexta-feira. Pressionado no Paulistão, em que luta contra o rebaixamento, o clube da cidade de Itu ainda foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil nesta semana, agravando a crise. Em nota, o Ituano reforçou que a troca de comando não é o perfil do clube, mas os resultados negativos levaram à decisão.