A volta da disputa da etapa de Pipeline, que abre o Circuito Mundial de Surfe, após dias sem ondas no Havaí, foi um desastre para os brasileiros e ainda proporcionou algumas zebras nesta terça-feira. Dos seis representantes verde e amarelo, apenas Yago Dora avançou às oitavas de final, com quedas precoces de Italo Ferreira, Gabriel Medina, Samuel e Miguel Pupo, além do adeus do vencedor de 2023, Jack Robinson, além de Kelly Slater. Deivid Silva também se despediu ao cair diante do forte John John Florence.